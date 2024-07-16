В Волчанске идут бои, враг готовит штурмовые группы для атак – ОТГВ «Харьков»
Спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона сообщил о ситуации на Харьковском направлении.
«На Харьковском направлении в целом произошло за прошедшие сутки 18 боестокновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. С начала этих суток начались еще четыре боестолкновения. По состоянию на утро одно боестокновений еще продолжалось. Наблюдаются группы противника, штурмовые группы, которые формируются на базе подразделений 153 мотострелкового полка 47 мотострелковой дивизии и 1009 мотострелкового полка 6 армии, которых враг готовит к атакам в Волчанске», — сказал Повх.
По его словам, обычно, штурмовые группы противника имеют численность до 10 человек.
«В Волчанске идут бои, атаки врага отбиваются Силами обороны. За прошедшие сутки враг нанес в сторону наших позиций 20 авиаударов с использованием 36 КАБов», — добавил Повх.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона сообщил о ситуации на Харьковском направлении.".