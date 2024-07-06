«По сути смертники» — Повх о применении врагом техники на севере Харьковщины
За минувшие сутки РФ потеряла на севере Харьковщины 134 солдата, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.
Также враг потерял уничтоженными и поврежденными: два танка, три ББМ, пять артиллерийских систем, 15 автомобилей, две единицы специальной техники и 40 БпЛА. Уничтожены 30 укрытий личного состава и пункт хранения боекомплекта.
«Техника врагом используется, но в таких условиях, которые существуют на Харьковском направлении, по сути экипажи этих боевых бронированных машин и танков — смертники. Поскольку такая техника действительно лучшая для наших артиллеристов и операторов FPV-дронов. С помощью легкой техники враг пытается доставить на позиции БК, личный состав или провизию», — отметил Повх.
Военные РФ за прошедшие сутки нанесли в направлении украинских позиций на севере Харьковщины ракетный удар, 11 авиаударов (с использованием 18 КАБов), 24 удара дронами-камикадзе и совершили 328 обстрелов.
Читайте также: О продвижении врага в Волчанске нами не сообщалось — спикер ОТГВ «Харьков»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: повх, потери, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««По сути смертники» — Повх о применении врагом техники на севере Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 12:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки РФ потеряла на севере Харьковщины 134 солдата, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.".