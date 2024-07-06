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«По сути смертники» — Повх о применении врагом техники на севере Харьковщины

Происшествия 12:15   06.07.2024
Елена Нагорная
«По сути смертники» — Повх о применении врагом техники на севере Харьковщины

За минувшие сутки РФ потеряла на севере Харьковщины 134 солдата, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.

Также враг потерял уничтоженными и поврежденными: два танка, три ББМ, пять артиллерийских систем, 15 автомобилей, две единицы специальной техники и 40 БпЛА. Уничтожены 30 укрытий личного состава и пункт хранения боекомплекта.

«Техника врагом используется, но в таких условиях, которые существуют на Харьковском направлении, по сути экипажи этих боевых бронированных машин и танков — смертники. Поскольку такая техника действительно лучшая для наших артиллеристов и операторов FPV-дронов. С помощью легкой техники враг пытается доставить на позиции БК, личный состав или провизию», — отметил Повх.

Военные РФ за прошедшие сутки нанесли в направлении украинских позиций на севере Харьковщины ракетный удар, 11 авиаударов (с использованием 18 КАБов), 24 удара дронами-камикадзе и совершили 328 обстрелов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки РФ потеряла на севере Харьковщины 134 солдата, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.".