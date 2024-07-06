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О продвижении врага в Волчанске нами не сообщалось — спикер ОТГВ «Харьков»

Общество 11:07   06.07.2024
Елена Нагорная
О продвижении врага в Волчанске нами не сообщалось — спикер ОТГВ «Харьков»

Украинская разведка за минувшие сутки зафиксировала единичные передвижения личного состава противника в Волчанске Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.

«Таким образом они пытаются восстановить состояние боевой готовности своих подразделений, которые находятся там. Враг постоянно проводит ротацию своих подразделений не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах», — сказал Повх.

Относительно данных американского Института изучения войны (ISW) о недавнем продвижении войск РФ в центр Волчанска спикер ОТГВ «Харьков» ответил ведущим следующее: «Официальное сообщение о каком-то продвижении врага в Волчанске не осуществлялось нашей стороной. Поэтому я не могу комментировать ваше заявление».

Также Повх рассказал, что в приграничном селе Сотницкий Казачок Золочевской громады защитники продолжают действия с целью недопущения прорыва российских диверсионных групп в будущем.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 11:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничном селе Сотницкий Казачок Золочевской громады Харьковской области защитники продолжают действия с целью недопущения прорыва российских диверсионных групп в будущем, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.".