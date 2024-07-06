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Тринадцать атак врага отбили накануне на Харьковщине: где шли бои, сообщил ГШ

Происшествия 08:45   06.07.2024
Елена Нагорная
Тринадцать атак врага отбили накануне на Харьковщине: где шли бои, сообщил ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Восемь боевых столкновений произошло в районах Волчанска, Глубокого, Старицы и Липцев на севере Харьковщины в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. На Купянском — количество боестолкновений за сутки возросло до пяти. Силы обороны отбивали атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Накануне противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск, Русская Лозовая, Глубокое, Куриловка, Степовая Новоселовка и Ковшаровка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь боевых столкновений произошло в районах Волчанска, Глубокого, Старицы и Липцев на севере Харьковщины в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00".