Тринадцать атак врага отбили накануне на Харьковщине: где шли бои, сообщил ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Восемь боевых столкновений произошло в районах Волчанска, Глубокого, Старицы и Липцев на севере Харьковщины в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. На Купянском — количество боестолкновений за сутки возросло до пяти. Силы обороны отбивали атаки в районах Синьковки и Петропавловки.
Накануне противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск, Русская Лозовая, Глубокое, Куриловка, Степовая Новоселовка и Ковшаровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, волчанск, генштаб, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 08:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь боевых столкновений произошло в районах Волчанска, Глубокого, Старицы и Липцев на севере Харьковщины в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00".