Тринадцать атак врага отбили накануне на Харьковщине: где шли бои, сообщил ГШ

Восемь боевых столкновений произошло в районах Волчанска, Глубокого, Старицы и Липцев на севере Харьковщины в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. На Купянском — количество боестолкновений за сутки возросло до пяти. Силы обороны отбивали атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Накануне противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск, Русская Лозовая, Глубокое, Куриловка, Степовая Новоселовка и Ковшаровка.