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24 дрона Shahed сбили ночью в Украине, в том числе и на Харьковщине

Происшествия 08:28   06.07.2024
Елена Нагорная
24 дрона Shahed сбили ночью в Украине, в том числе и на Харьковщине

24 из 27 вражеских дронов Shahed сбили в ночь на 6 июля бойцы противовоздушной обороны.

Беспилотники поразили в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 из 27 вражеских дронов Shahed сбили в ночь на 6 июля бойцы противовоздушной обороны.".