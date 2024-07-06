24 дрона Shahed сбили ночью в Украине, в том числе и на Харьковщине
24 из 27 вражеских дронов Shahed сбили в ночь на 6 июля бойцы противовоздушной обороны.
Беспилотники поразили в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дрони, дроны, пво, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 08:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 из 27 вражеских дронов Shahed сбили в ночь на 6 июля бойцы противовоздушной обороны.".