Российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска на Харьковщине — ISW
Американский Институт изучения войны (ISW) не наблюдал визуального подтверждения длительного присутствия военных РФ в Сотницком Казачке на севере Харьковщины, потому не подтверждает захват этого села. В то же время, пишет он со ссылкой на геолокационные кадры от 5 июля, российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска.
«Российские и украинские войска продолжают борьбу на местности в Волчанске на фоне продолжающихся боев к северу и северо-востоку от Харькова 4 и 5 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, как российские силы наносят удары по украинской пехоте, а украинские силы отводят раненых военнослужащих на северо-восточной окраине Волчанска, что свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, удерживают позиции в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска», — информируют аналитики.
На Купянско-Лиманском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было. ISW не подтверждает захват военными РФ Степовой Новоселовки.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: isw, волчанск, Сотницкий Казачок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 07:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) не наблюдал визуального подтверждения длительного присутствия военных РФ в Сотницком Казачке на севере Харьковщины, потому не подтверждает захват этого села.".