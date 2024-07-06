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Российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска на Харьковщине — ISW

Общество 07:59   06.07.2024
Елена Нагорная
Российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска на Харьковщине — ISW Карта ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) не наблюдал визуального подтверждения длительного присутствия военных РФ в Сотницком Казачке на севере Харьковщины, потому не подтверждает захват этого села. В то же время, пишет он со ссылкой на геолокационные кадры от 5 июля, российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска.

«Российские и украинские войска продолжают борьбу на местности в Волчанске на фоне продолжающихся боев к северу и северо-востоку от Харькова 4 и 5 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, как российские силы наносят удары по украинской пехоте, а украинские силы отводят раненых военнослужащих на северо-восточной окраине Волчанска, что свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, удерживают позиции в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 5 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска», — информируют аналитики.

На Купянско-Лиманском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было. ISW не подтверждает захват военными РФ Степовой Новоселовки.

Читайте также: ISW о Сотницком Казачке: в РФ заявляют об успехе, но подтверждений нет

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) не наблюдал визуального подтверждения длительного присутствия военных РФ в Сотницком Казачке на севере Харьковщины, потому не подтверждает захват этого села.".