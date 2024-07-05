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ISW о Сотницком Казачке: в РФ заявляют об успехе, но подтверждений нет

Происшествия 09:21   05.07.2024
Оксана Горун
ISW о Сотницком Казачке: в РФ заявляют об успехе, но подтверждений нет

Институт изучения войны (ISW) проанализировал события на границе Харьковской области и РФ — в селе Сотницкий Казачок.

«Российские войска продолжают периодические трансграничные рейды на север Харьковской области и, как сообщается, вошли в небольшое приграничное село к северо-западу от Харькова», — сообщили в ISW.

Аналитики привели заявления по поводу событий на границе ВСУ и российских источников. Так, спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх сообщил, что в село Сотницкий Казачок зашла российская ДРГ и украинские силы выявляют и выбивают оккупантов оттуда.

«Повх отметил, что российские силы пытаются создать точки напряженности вдоль международной границы, используя диверсионно-разведывательные группы, что согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы проводят периодические трансграничные рейды на север Украины, чтобы отвлечь и закрепить украинские войска из других критических районов театра боевых действий», — отметили в Институте изучения войны.

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В то же время  российские так называемые военкоры утверждают, что ВС РФ «почти полностью» захватили населенный пункт и добились «хорошего прогресса» в этом районе.

«ISW пока не наблюдал визуального подтверждения длительного российского присутствия в Сотницком Казачке», — прокомментировали аналитики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал события на границе Харьковской области и РФ — в селе Сотницкий Казачок".