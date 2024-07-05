Генштаб сообщил о боях на новом участке фронта на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 июля привел данные о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях, авиаударах и потерях врага. В том числе — о боях в районе Сотницкого Казачка Золочевской громады.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск», — проинформировал Генштаб.

На Купянском направлении за сутки было четыре атаки — в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.

«Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Охримовка, Глушковка, Сеньково Харьковской области», — дополнили в ГШ.

Там также привели сводку потерь российской армии.