Генштаб сообщил о боях на новом участке фронта на Харьковском направлении
Иллюстрация: карта DeepState
Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 июля привел данные о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях, авиаударах и потерях врага. В том числе — о боях в районе Сотницкого Казачка Золочевской громады.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск», — проинформировал Генштаб.
На Купянском направлении за сутки было четыре атаки — в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.
«Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Охримовка, Глушковка, Сеньково Харьковской области», — дополнили в ГШ.
Там также привели сводку потерь российской армии.
Читайте также: Из-за потерь на Харьковщине полковника ВДВ РФ обвинили в мошенничестве — ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, потери, Сотницкий Казачок, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб сообщил о боях на новом участке фронта на Харьковском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 июля привел данные о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях, авиаударах и потерях врага. В том числе — о боях в районе Сотницкого Казачка Золочевской громады".