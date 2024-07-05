Генштаб повідомив про бої на новій ділянці фронту на Харківському напрямку

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 липня навів дані щодо ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках, авіаударів та втрат ворога. У тому числі – про бої в районі Сотницького Козачка Золочівської громади.

“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ”, – поінформував Генштаб.

На Куп’янському напрямку за добу було чотири атаки – у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Глушківка, Синькове Харківської області”, – доповнили в ГШ.

Там також привели зведення втрат російської армії.