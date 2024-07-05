Генштаб повідомив про бої на новій ділянці фронту на Харківському напрямку
Ілюстрація: мапа DeepState
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 липня навів дані щодо ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках, авіаударів та втрат ворога. У тому числі – про бої в районі Сотницького Козачка Золочівської громади.
“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ”, – поінформував Генштаб.
На Куп’янському напрямку за добу було чотири атаки – у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.
“Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Глушківка, Синькове Харківської області”, – доповнили в ГШ.
Там також привели зведення втрат російської армії.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бои, генштаб, купянское направление, наступ, потери, Сотницкий Казачок, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 липня навів дані щодо ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках, авіаударів та втрат ворога. У тому числі – про бої в районі Сотницького Козачка Золочівської громади".