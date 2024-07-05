ISW про Сотницький Козачок: у РФ заявляють про успіх, але підтверджень немає
Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував події на кордоні Харківської області та РФ – у селі Сотницький Козачок.
“Російські війська продовжують періодичні транскордонні рейди на північ Харківської області та, як повідомляється, увійшли до невеликого прикордонного села на північний захід від Харкова”, – повідомили в ISW.
Аналітики навели заяви щодо подій на кордоні ЗСУ та російських джерел. Так, речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх повідомив, що до села Сотницький Козачок зайшла російська ДРГ і українські сили виявляють і вибивають окупантів звідти.
“Повх зазначив, що російські сили намагаються створити точки напруженості вздовж міжнародного кордону, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи, що узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили проводять періодичні транскордонні рейди на північ України, щоб відвернути та закріпити українські війська з інших критичних районів театру бойових дій”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
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Водночас російські так звані військкори стверджують, що ЗС РФ “майже повністю” захопили населений пункт і досягли “хорошого прогресу” в цьому районі.
“ISW поки не спостерігав візуального підтвердження тривалої російської присутності в Сотницькому Козачці”, – прокоментували аналітики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, бои, війна, граница, наступ, новини Харкова, Сотницкий Казачок;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував події на кордоні Харківської області та РФ – у селі Сотницький Козачок".