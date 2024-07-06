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Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська на Харківщині – ISW

Події 07:59   06.07.2024
Олена Нагорна
Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська на Харківщині – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не спостерігав візуального підтвердження тривалої присутності військових РФ у Сотницькому Козачку на півночі Харківщини, тому не підтверджує захоплення цього села. Водночас, пише він із посиланням на геолокаційні кадри від 5 липня, російські війська нещодавно просунулися до центру Вовчанська.

“Російські та українські війська продовжують боротьбу на місцевості у Вовчанську на тлі триваючих боїв на північ і північний схід від Харкова 4 і 5 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, як російські сили завдають ударів по українській піхоті, а українські сили відводять поранених військовослужбовців на північно-східній околиці Вовчанська, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, утримують позиції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська”, – інформують аналітики.

ISW не спостерігав тривалої присутності росіян у Сотницькому Козачку на Золочівщині.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку змін лінії фронту не було, пишуть аналітики. ISW не підтверджує захоплення військовими РФ Степової Новоселівки.

Читайте також: ISW про Сотницький Козачок: у РФ заявляють про успіх, але підтверджень немає

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 07:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) не спостерігав візуального підтвердження тривалої присутності військових РФ у Сотницькому Козачку на півночі Харківщини, тому не підтверджує захоплення цього села".