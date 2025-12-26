«Ворог несе великі втрати» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону розповів, що наразі відбувається в районі села Сотницький Козачок.

«По Сотницькому Козачку ворог вже давно намагається розширити зону боїв по території нашої країни, але останні дні якраз активність спробами заходу піхотних груп була досить високою. І знову ж таки, ті групи, які були малочисельні, які були більш чисельні, які намагалися накопичуватися в цьому населеному пункті на Харківщині, зазначу, що він також знаходиться безпосередньо впритул до лінії державного кордону, ворог несе великі втрати», – підкреслив Демченко.

За його словами, прикордонники та воїни Сил оборони на цьому напрямку залучають артилерійські засоби різного калібру та БпЛА, щоб не дати можливості противнику розширити зону боїв на цій ділянці.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, росіяни спробували прорвати кордон на Золочівщині. Під ударом, як і понад рік тому, було село Сотницький Козачок. Це підтвердило Угруповання об’єднаних сил. В офіційному повідомленні йдеться про «спробу переміщення особового складу», яку здійснив противник. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко пояснив: штурмові дії росіяни розпочали ще 18 грудня. Населені пункти Одноробівського старостинського округу масовано обстріляли з градів та артилерії, а також закидали бомбами. Зараз ситуація, за оцінкою Коваленка, напружена. Росіяни зазнали значних втрат, проте мають наміри розширити плацдарм від Сотницького Козачка в бік села Басове. Наразі оборонці тримають кордон.

23 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що за кілька днів у Сотницькому Козачку знищили 50 окупантів, ще близько 100 – поранили.