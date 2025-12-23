Штурм кордону на Харківщині: за кілька днів знищили понад 50 військових РФ

Голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу прокоментував ситуацію в прикордонному селі Сотницький Козачок, який росіяни почали штурмувати 18 грудня.

«Ворог заявляв, що він буде розширювати лінію фронту. І це він спробував у Сотницькому Козачку. Скажу так, перша лінія фронту там стабільна. Тобто ворог знищується по тому напрямку. За декілька днів, коли тривають активні бойові дії, там знищено понад 50 військовослужбовців РФ. Близько 100 поранені на тому напрямку. Наші воїни позиції тримають», – підкреслив Синєгубов.

Загалом, за словами голови ХОВА, фронт в регіоні стабільний. Загострення спостерігають на Ізюмському напрямку (населений пункт Борова). Там йдуть активні штурми.

«По Куп’янському напрямку ви знаєте вже з новин. Там наша військова операція, яка дозволила покращити тактичне положення нашим військовим. Звичайно, що ворог буде далі намагатися пробувати і, можливо, по інших напрямках випробовувати позиції наших військових для того, щоб обрати для себе наступний пріоритетний напрямок і спробувати розширити зону наступальних дій. Однак наразі для нас найбільше загострення – це Куп’янський і Ізюмський напрямки. Вони досить важкі. Однак, дякуючи нашим ЗСУ, важко, але позиції стабільні», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, росіяни спробували прорвати кордон на Золочівщині. Під ударом, як і понад рік тому, було село Сотницький Козачок. Це підтвердило Угруповання об’єднаних сил. В офіційному повідомленні йдеться про «спробу переміщення особового складу», яку здійснив противник. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко пояснив: штурмові дії росіяни розпочали ще 18 грудня. Населені пункти Одноробівського старостинського округу масовано обстріляли з градів та артилерії, а також закидали бомбами. Зараз ситуація, за оцінкою Коваленка, напружена. Росіяни зазнали значних втрат, проте мають наміри розширити плацдарм від Сотницького Козачка в бік села Басове. Наразі оборонці тримають кордон.