Штурм кордону на Харківщині: за кілька днів знищили понад 50 військових РФ
Голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу прокоментував ситуацію в прикордонному селі Сотницький Козачок, який росіяни почали штурмувати 18 грудня.
«Ворог заявляв, що він буде розширювати лінію фронту. І це він спробував у Сотницькому Козачку. Скажу так, перша лінія фронту там стабільна. Тобто ворог знищується по тому напрямку. За декілька днів, коли тривають активні бойові дії, там знищено понад 50 військовослужбовців РФ. Близько 100 поранені на тому напрямку. Наші воїни позиції тримають», – підкреслив Синєгубов.
Загалом, за словами голови ХОВА, фронт в регіоні стабільний. Загострення спостерігають на Ізюмському напрямку (населений пункт Борова). Там йдуть активні штурми.
«По Куп’янському напрямку ви знаєте вже з новин. Там наша військова операція, яка дозволила покращити тактичне положення нашим військовим. Звичайно, що ворог буде далі намагатися пробувати і, можливо, по інших напрямках випробовувати позиції наших військових для того, щоб обрати для себе наступний пріоритетний напрямок і спробувати розширити зону наступальних дій. Однак наразі для нас найбільше загострення – це Куп’янський і Ізюмський напрямки. Вони досить важкі. Однак, дякуючи нашим ЗСУ, важко, але позиції стабільні», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, росіяни спробували прорвати кордон на Золочівщині. Під ударом, як і понад рік тому, було село Сотницький Козачок. Це підтвердило Угруповання об’єднаних сил. В офіційному повідомленні йдеться про «спробу переміщення особового складу», яку здійснив противник. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко пояснив: штурмові дії росіяни розпочали ще 18 грудня. Населені пункти Одноробівського старостинського округу масовано обстріляли з градів та артилерії, а також закидали бомбами. Зараз ситуація, за оцінкою Коваленка, напружена. Росіяни зазнали значних втрат, проте мають наміри розширити плацдарм від Сотницького Козачка в бік села Басове. Наразі оборонці тримають кордон.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Олег Синегубов, Сотницкий Казачок, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Штурм кордону на Харківщині: за кілька днів знищили понад 50 військових РФ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 16:42;