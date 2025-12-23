Live

Штурм границы на Харьковщине: за несколько дней уничтожили более 50 военных РФ

Фронт 16:42   23.12.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Штурм границы на Харьковщине: за несколько дней уничтожили более 50 военных РФ Фото: Генштаб ВСУ

Глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга прокомментировал ситуацию в приграничном селе Сотницкий Казачок, который россияне начали штурмовать 18 декабря.

«Враг заявлял, что он будет расширять линию фронта. И это он попробовал в Сотницком Казачке. Скажу так, первая линия фронта там стабильна. То есть враг уничтожается по тому направлению. За несколько дней, когда идут активные боевые действия, там уничтожены более 50 военнослужащих РФ. Около 100 ранены на том направлении. Наши воины позиции держат», – подчеркнул Синегубов.

В целом, по словам главы ХОВА, фронт в регионе стабильный. Обострения наблюдаются на Изюмском направлении (населенный пункт Боровая). Там идут активные штурмы.

«По Купянскому направлению вы знаете уже из новостей. Там наша военная операция, позволившая улучшить тактическое положение нашим военным. Конечно, враг будет дальше пытаться пробовать, возможно, и по другим направлениям испытывать позиции наших военных для того, чтобы выбрать для себя следующее приоритетное направление и попытаться расширить зону наступательных действий. Однако для нас наибольшее обострение — это Купянское и Изюмское направления. Они достаточно тяжелые. Однако, благодаря нашим ВСУ, тяжело, но позиции стабильны», — сказал Синегубов.

Напомним, россияне попытались прорвать границу на Золочевщине. Под ударом, как и больше года назад, было село Сотницкий Казачок. Это подтвердила Группировка объединенных сил. В официальном сообщении говорится о «попытке перемещения личного состава», которую осуществил противник. Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко объяснил: штурмовые действия россияне начали еще 18 декабря. Населённые пункты Одноробовского старостинского округа массированно обстреляли из градов и артиллерии, забросали бомбами. Сейчас ситуация, по оценке Коваленко, напряженная. Россияне понесли значительные потери, однако намерены расширить плацдарм от Сотницкого Казачка в сторону села Басовое. Сейчас защитники держат границу.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах
Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах
23.12.2025, 09:59
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
22.12.2025, 20:37
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
23.12.2025, 16:23
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов
23.12.2025, 08:25
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
23.12.2025, 06:00
Ударил полицейского на Харьковщине: мужчине вручили подозрение
Ударил полицейского на Харьковщине: мужчине вручили подозрение
23.12.2025, 16:47

Новости по теме:

23.12.2025
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
22.12.2025
Сколько оккупантов находится в Купянске – Трегубов об уровне подготовки врага
22.12.2025
Враг пробует штурмовать Сотницкий Казачок? Что известно на сейчас (видео)
20.12.2025
Вранье Путина о Купянске путает пропаганду РФ, удар по С-400: обзор фронта
20.12.2025
С начала суток враг атаковал на Харьковщине 15 раз, идет один бой — Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Штурм границы на Харьковщине: за несколько дней уничтожили более 50 военных РФ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга прокомментировал ситуацию в приграничном селе Сотницкий Казачок, который россияне начали штурмовать 18 декабря.".