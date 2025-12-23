Штурм границы на Харьковщине: за несколько дней уничтожили более 50 военных РФ

Глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга прокомментировал ситуацию в приграничном селе Сотницкий Казачок, который россияне начали штурмовать 18 декабря.

«Враг заявлял, что он будет расширять линию фронта. И это он попробовал в Сотницком Казачке. Скажу так, первая линия фронта там стабильна. То есть враг уничтожается по тому направлению. За несколько дней, когда идут активные боевые действия, там уничтожены более 50 военнослужащих РФ. Около 100 ранены на том направлении. Наши воины позиции держат», – подчеркнул Синегубов.

В целом, по словам главы ХОВА, фронт в регионе стабильный. Обострения наблюдаются на Изюмском направлении (населенный пункт Боровая). Там идут активные штурмы.

«По Купянскому направлению вы знаете уже из новостей. Там наша военная операция, позволившая улучшить тактическое положение нашим военным. Конечно, враг будет дальше пытаться пробовать, возможно, и по другим направлениям испытывать позиции наших военных для того, чтобы выбрать для себя следующее приоритетное направление и попытаться расширить зону наступательных действий. Однако для нас наибольшее обострение — это Купянское и Изюмское направления. Они достаточно тяжелые. Однако, благодаря нашим ВСУ, тяжело, но позиции стабильны», — сказал Синегубов.

Напомним, россияне попытались прорвать границу на Золочевщине. Под ударом, как и больше года назад, было село Сотницкий Казачок. Это подтвердила Группировка объединенных сил. В официальном сообщении говорится о «попытке перемещения личного состава», которую осуществил противник. Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко объяснил: штурмовые действия россияне начали еще 18 декабря. Населённые пункты Одноробовского старостинского округа массированно обстреляли из градов и артиллерии, забросали бомбами. Сейчас ситуация, по оценке Коваленко, напряженная. Россияне понесли значительные потери, однако намерены расширить плацдарм от Сотницкого Казачка в сторону села Басовое. Сейчас защитники держат границу.