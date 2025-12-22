Враг пробует штурмовать Сотницкий Казачок? Что известно на сейчас (видео)

Накануне, 21 декабря, группировка объединенных сил сообщила, что противник предпринял попытку перемещения личного состава в районе приграничного села Сотницкий Казачок Золочевской громады.

Украинские защитники говорят: оккупанты сделали это с целью наращивания наступательного потенциала. Однако, вследствие огневого влияния украинских подразделений россияне понесли потери и отступили.

Глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко в комментарии изданию «Заря» напомнил, что «такое уже проходили» больше года назад. И уточнил: штурмовые действия в селе начались в четверг, 18 декабря.

«Предварительно, враг нанес удары и артиллерией, и минометами, и «градами», и авиабомбами по населенным пунктам Одноробовского старостинского округа. К сожалению, ситуация на сегодняшний день – напряженная, но воины наши держат границу. Там враг понес значительные потери, но у врага есть мысли о расширении плацдарма — Сотницкий Казачок, Басово. На сегодняшний день наши воины удерживают эти штурмы», — подчеркнул Коваленко.

Он также рассказал, что накануне по Одноробовке прилетела ракета, били также с «Градов» и FPV-дронами. Также армия РФ обстреляла село Барановка.

«Сегодня мы эвакуируем двух человек из Одноробовки, это пожилые люди, муж и жена. Информация о боевых действиях не предоставляется полностью, потому что это не в моей компетенции, но что касается возможной эвакуации, то мы готовы к этому. Враг бьет по инфраструктуре, в Одноробовке нет газа, перебои со светом. Такая же ситуация практически во всех прифронтовых старостинских округах. Делаем все необходимое, чтобы наладить инфраструктуру, но, к сожалению, не все получается», — сказал Коваленко.

Он призвал сохранять спокойствие.

«Мы внимательно следим за ситуацией, в полном сотрудничестве с военными подразделениями, с командирами. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время враг получит на орехи и свои замыслы отбросит», — подытожил Коваленко.

Видео: «Заря»

Отметим, в утренней сводке 21 декабря Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 13 атак россиян возле ряда населенных пунктов, среди которых Сотницкий Казачок.