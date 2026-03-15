Двое раненых – россияне дважды ударили БпЛА по Золочеву в Харьковской области
Фото: Виктор Коваленко
Россияне атаковали БпЛА «Гербера», сообщил начальник Золочевской громады Виктор Коваленко.
Инцидент произошел 15 марта в 16:15: россияне нанесли удар БпЛА по поселку Золочев.
«Попадание произошло на территории Золочевского поселкового совета, без детонации. В 16-25 россияне нанесли повторный удар БпЛА, предварительно «Гербера», второе попадание пришлось по территории учреждения. Пострадали два сотрудника полиции, у них акубаротравма. Частично повреждены здание поселкового совета и административное здание суда», – рассказал Виктор Коваленко.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Гербера, Виктор Коваленко, золочів;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 18:20;