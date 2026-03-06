Live

Двое мужчин погибли из-за ударов российских дронов по Харьковщине

Происшествия 22:02   06.03.2026
Оксана Якушко
Погибли 70-летний и 65-летний мужчины на Чугуевщине и Купянщине, сообщает Харьковская областная прокуратура.

6 марта около 13:00 российский FPV-дрон ударил по селу Землянки Чугуевского района. В результате атаки погиб 70-летний мужчина.

Около 16:30 российский БпЛА (предварительно типа «Гербера») атаковал село Каменная Яруга Чугуевского района. Повреждены дома, хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

Также стало известно, что 5 марта около 10:20 беспилотник ударил по поселку Купянск-Узловой Купянского района. Погиб 65-летний мужчина.

