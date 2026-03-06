Live

Двоє чоловіків загинули через удари російських дронів по Харківщині

Події 22:02   06.03.2026
Оксана Якушко
Двоє чоловіків загинули через удари російських дронів по Харківщині

Загинули 70-річний та 65-річний чоловіки на Чугуївщині та Куп’янщині, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

6 березня близько 13:00 російський FPV-дрон вдарив по селу Землянки Чугуївського району. Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік.

Близько 16:30 російський БпЛА (попередньо типу «Гербера») атакував село Кам’яна Яруга Чугуївського району. Пошкоджено будинки, господарчі будівлі. На щастя, без постраждалих.

5 березня близько 10:20 безпілотник влучив по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Загинув 65-річний чоловік.

Автор: Оксана Якушко
