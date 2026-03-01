Эвакуировали 60 человек, трое пострадавших. Чем 1 марта атаковала РФ Харьков
Россияне атаковали Харьков БпЛА утром 1 марта в Шевченковском и Салтовском районах, сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, около 07:00 в результате удара БпЛА, предварительно типа «Молния», повреждена крыша административного здания в центре города.
Ориентировочно в 07:40 БпЛА по предварительным данным типа «Герань-2» попал в технический этаж общежития, где проживают внутренне перемещенные лица. Пришлось эвакуировать 60 человек. Повреждена крыша и технический этаж здания.
Пострадали три женщины — у всех острая реакция на стресс. Медицинскую помощь оказали на месте.
В Салтовском районе города утром удар беспилотником, по предварительной информации типа «Гербера», пришелся по местному парку.
Читайте также: Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
