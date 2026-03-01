Live

Эвакуировали 60 человек, трое пострадавших. Чем 1 марта атаковала РФ Харьков

Происшествия 10:16   01.03.2026
Оксана Якушко
Россияне атаковали Харьков БпЛА утром 1 марта в Шевченковском и Салтовском районах, сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, около 07:00 в результате удара БпЛА, предварительно типа «Молния», повреждена крыша административного здания в центре города.

Ориентировочно в 07:40 БпЛА по предварительным данным типа «Герань-2» попал в технический этаж общежития, где проживают внутренне перемещенные лица. Пришлось эвакуировать 60 человек. Повреждена крыша и технический этаж здания.

Пострадали три женщины — у всех острая реакция на стресс. Медицинскую помощь оказали на месте.

В Салтовском районе города утром удар беспилотником, по предварительной информации типа «Гербера», пришелся по местному парку.

