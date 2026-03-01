Евакуювали 60 людей, троє постраждалих. Чим РФ атакувала 1 березня Харків

Росіяни атакували Харків БпЛА вранці 1 березня у Шевченківському та Салтівському районах, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 07:00 внаслідок удару БпЛА, попередньо типу «Молния»,пошкоджений дах адміністративної будівлі у центрі міста.

Орієнтовно о 07:40 БпЛА, за попередніми даними типу «Герань-2», влучив у технічний поверх гуртожитку, де мешкають внутрішньо переміщені особи. Довелося евакуювати 60 людей. Пошкоджений дах і технічний поверх будівлі.

Постраждали троє жінок — у всіх гостра реакція на стрес. Медичну допомогу надано на місці.

У Салтівському районі міста вранці удар безпілотником, за попередньою інформацією типу «Гербера», прийшовся по місцевому парку.