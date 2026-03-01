Live

Удары 1 марта по Харькову: россияне атаковали админздание, парк, общежитие

Происшествия 08:12   01.03.2026
Оксана Якушко
Россияне утром 1 марта атаковали дронами Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. 

Первый удар по Харькову зафиксировали около 5:30 утра — тогда БпЛА «Молния» взорвался на границе Шевченковского и Киевского районов. Спустя час россияне атаковали дроном уже Салтовский район.

«Прилет произошел в парке, есть повреждения. Также в окрестных домах кое-где выбиты окна. К счастью – без пострадавших», — прокомментировал произошедшее Игорь Терехов.

Также попадание дрона произошло в админздание, расположенное в Шевченковском районе города, рассказал мэр Харькова. Также россияне снова атаковали БпЛА Салтовский район.

«В Шевченковском районе вражеский дрон атаковал общежитие. На месте удара пожар, проходит эвакуация людей. Информация о пострадавших пока не поступала», — позже сообщил Игорь Терехов.

Автор: Оксана Якушко
