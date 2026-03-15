Двоє поранених – росіяни двічі вдарили БпЛА по Золочіву на Харківщині

Росіяни атакували БпЛА «Гербера», повідомив начальник Золочівської громади Віктор Коваленко.

Інцидент стався 15 березня о 16:15: росіяни завдали удару БпЛА по селищу Золочів.

«Влучання сталося на території Золочівської селищної ради, без детонації. О 16-25 завдано повторного удару БпЛА попередньо «Гербера», вдруге влучання по території установи. Постраждали два співробітника поліції, акубаротравма. Частково пошкоджені будівля селищної ради та адміністративна будівля суду», – розповів Віктор Коваленко.