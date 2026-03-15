Двоє поранених – росіяни двічі вдарили БпЛА по Золочіву на Харківщині
Фото: Віктор Коваленко
Росіяни атакували БпЛА «Гербера», повідомив начальник Золочівської громади Віктор Коваленко.
Інцидент стався 15 березня о 16:15: росіяни завдали удару БпЛА по селищу Золочів.
«Влучання сталося на території Золочівської селищної ради, без детонації. О 16-25 завдано повторного удару БпЛА попередньо «Гербера», вдруге влучання по території установи. Постраждали два співробітника поліції, акубаротравма. Частково пошкоджені будівля селищної ради та адміністративна будівля суду», – розповів Віктор Коваленко.
Популярно
Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Гербера, Виктор Коваленко, золочів;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Двоє поранених – росіяни двічі вдарили БпЛА по Золочіву на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 18:20;