Двоє поранених – росіяни двічі вдарили БпЛА по Золочіву на Харківщині

Події 18:20   15.03.2026
Оксана Якушко
Росіяни атакували БпЛА «Гербера», повідомив начальник Золочівської громади Віктор Коваленко.

Інцидент стався 15 березня о 16:15: росіяни завдали удару БпЛА по селищу Золочів.

«Влучання сталося на території Золочівської селищної ради, без детонації. О 16-25 завдано повторного удару БпЛА попередньо «Гербера», вдруге влучання по території установи. Постраждали два співробітника поліції, акубаротравма. Частково пошкоджені будівля селищної ради та адміністративна будівля суду», – розповів Віктор Коваленко.

Читайте також: Дружину і малу доньку гамселив чоловік у Харкові

Де росіяни атакували на Харківщині 15 березня – Генштаб ЗСУ
15.03.2026, 17:00
Новини Харкова – головне за 15 березня: загинули медики швидкої
15.03.2026, 17:02
Срібло Паралімпіади-2026 виграла харків’янка Людмила Ляшенко
15.03.2026, 15:59
Що заважає Україні увійти до ЄС та як обіцянки про швидкий вступ шкідять – Геращенко
15.03.2026, 14:05
Дружину і малу доньку гамселив чоловік у Харкові
15.03.2026, 12:55

Новини за темою:

06.03.2026
Двоє чоловіків загинули через удари російських дронів по Харківщині
01.03.2026
Евакуювали 60 людей, троє постраждалих. Чим РФ атакувала 1 березня Харків


