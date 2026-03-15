Дружину і малу доньку гамселив чоловік у Харкові

Події 12:55   15.03.2026
Оксана Якушко
У Харкові копи перевезли жінку з дитиною у шелтер після домашнього насильства, повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці виїхали на виклик і встановили факт домашнього насильства психологічного та фізичного характеру у Харкові: 37-річний чоловік ображав свою 28-річну дружину та їхню 8-річну доньку.

Поліцейські склали щодо правопорушника адмінпротоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) та винесли терміновий заборонний припис.

Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Постраждалих жінку разом із дитиною поліціянти відвезли до шелтера – безпечного місця для тимчасового проживання людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства. Там жінці і дитині надають необхідну допомогу.

