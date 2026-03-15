Дружину і малу доньку гамселив чоловік у Харкові
У Харкові копи перевезли жінку з дитиною у шелтер після домашнього насильства, повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці виїхали на виклик і встановили факт домашнього насильства психологічного та фізичного характеру у Харкові: 37-річний чоловік ображав свою 28-річну дружину та їхню 8-річну доньку.
Поліцейські склали щодо правопорушника адмінпротоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) та винесли терміновий заборонний припис.
Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Постраждалих жінку разом із дитиною поліціянти відвезли до шелтера – безпечного місця для тимчасового проживання людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства. Там жінці і дитині надають необхідну допомогу.
- Категорії: Події, Харків; Теги: домашнє насильство, Нацполіція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Дружину і малу доньку гамселив чоловік у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 12:55;