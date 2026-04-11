Харків’янин вигнав із дому 80-річну матір: що зробила поліція
80-річна жінка у Харкові в ніч проти 10 квітня опинилася на вулиці. Її вигнав із дому рідний син.
Пенсіонерка повідомила правоохоронцям, що її син, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ображав її та вигнав із квартири. За адресою виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Коли правоохоронці прибули на місце, жінка була на вулиці. Вона пояснила, що син замкнувся у квартирі і не відчиняє двері. Поліцейські відвезли жінку до Центру допомоги постраждалим від насильства. Її сина хочуть притягнути до адміністративної відповідальності.
Як писала МГ “Об’єктив”, копи раніше повідомили про підозру харків’янину, який, за даними правоохоронців, систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері та ігнорував судові зобов’язання.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнє насильство, новини Харкова, поліція Харківський області;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 11:20;