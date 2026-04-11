Live

Харків’янин вигнав із дому 80-річну матір: що зробила поліція

Суспільство 11:20   11.04.2026
Олена Нагорна
80-річна жінка у Харкові в ніч проти 10 квітня опинилася на вулиці. Її вигнав із дому рідний син.

Пенсіонерка повідомила правоохоронцям, що її син, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ображав її та вигнав із квартири. За адресою виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Коли правоохоронці прибули на місце, жінка була на вулиці. Вона пояснила, що син замкнувся у квартирі і не відчиняє двері. Поліцейські відвезли жінку до Центру допомоги постраждалим від насильства. Її сина хочуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Як писала МГ “Об’єктив”, копи раніше повідомили про підозру харків’янину, який, за даними правоохоронців, систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері та ігнорував судові зобов’язання.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’янин вигнав із дому 80-річну матір: що зробила поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 11:20;

