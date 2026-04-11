Харьковчанин выгнал из дома 80-летнюю мать: что сделала полиция
80-летняя женщина в Харькове в ночь на 10 апреля оказалась на улице. Ее выгнал из дома родной сын.
Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял ее и выгнал из квартиры. По адресу выехали полицейские сектора противодействия домашнему насилию, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Когда правоохранители прибыли на место, женщина была на улице. Она объяснила, что сын заперся в квартире и не открывает дверь. Полицейские отвезли женщину в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия. Ее сына хотят привлечь к административной ответственности.
Как писала МГ «Объектив», копы ранее сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным правоохранителей, систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери и игнорировал судебные обязательства.
Читайте также: БпЛА ночью ударил по админзданию в Великом Бурлуке — последствия (фото)
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьковчанин выгнал из дома 80-летнюю мать: что сделала полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 11:20;