Харьковчанин выгнал из дома 80-летнюю мать: что сделала полиция

Общество 11:20   11.04.2026
Елена Нагорная
Харьковчанин выгнал из дома 80-летнюю мать: что сделала полиция

80-летняя женщина в Харькове в ночь на 10 апреля оказалась на улице. Ее выгнал из дома родной сын.

Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял ее и выгнал из квартиры. По адресу выехали полицейские сектора противодействия домашнему насилию, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Когда правоохранители прибыли на место, женщина была на улице. Она объяснила, что сын заперся в квартире и не открывает дверь. Полицейские отвезли женщину в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия. Ее сына хотят привлечь к административной ответственности.

Как писала МГ «Объектив», копы ранее сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным правоохранителей, систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери и игнорировал судебные обязательства.

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 11:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "80-летняя женщина в Харькове в ночь на 10 апреля оказалась на улице. Ее выгнал из дома родной сын.".