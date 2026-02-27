В Харькове мужчина обижал свою мать – полиция вручила ему подозрение
Копы сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным правоохранителей, систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери и игнорировал судебные обязательства.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: неоднократно реагировали на действия фигуранта – составляли протоколы по статье 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП.
«Судом было вынесено временное запретительное предписание и назначено обязательное прохождение программы для обидчиков, которую нарушитель не прошел», — добавили полицейские.
Поэтому правоохранители вручили горожанину подозрение уже по УКУ по ст. 390-1 (невыполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков).
Правоохранители отмечают: насилие в семье недопустимо, а нарушители ограничительных мер несут строгую ответственность. При обнаружении подобных фактов можно обращаться в полицию по номеру 102 или 112.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, новости Харькова, обижал, полиция;
