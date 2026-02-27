В Харькове мужчина обижал свою мать – полиция вручила ему подозрение

Копы сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным правоохранителей, систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери и игнорировал судебные обязательства.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: неоднократно реагировали на действия фигуранта – составляли протоколы по статье 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП.

«Судом было вынесено временное запретительное предписание и назначено обязательное прохождение программы для обидчиков, которую нарушитель не прошел», — добавили полицейские.

Поэтому правоохранители вручили горожанину подозрение уже по УКУ по ст. 390-1 (невыполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков).

Правоохранители отмечают: насилие в семье недопустимо, а нарушители ограничительных мер несут строгую ответственность. При обнаружении подобных фактов можно обращаться в полицию по номеру 102 или 112.