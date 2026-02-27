У Харкові чоловік кривдив свою матір – поліція вручила йому підозру
Копи повідомили про підозру харків’янину, який, за даними правоохоронців, систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї матері та ігнорував судові зобов’язання.
У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: неодноразово реагували на дії фігуранта – складали протоколи за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП.
«Судом було винесено тимчасовий заборонний припис та призначено обов’язкове проходження програми для кривдників, яку порушник не пройшов», – додали поліцейські.
Тож правоохоронці вручили містянину підозру вже за ККУ за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників).
Правоохоронці наголошують: насильство в родині неприпустиме, а порушники обмежувальних заходів несуть сувору відповідальність. У разі виявлення подібних фактів можна звертатися до поліції за номером 102 або 112.
