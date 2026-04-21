Харків’янку з дворічною дитиною чоловік вигнав на вулицю: що зробили копи
Напідпитку чоловік почав ображати 31-річну цивільну дружину та врешті вигнав із квартири разом із дворічною дитиною.
Жінка викликала правоохоронців та розповіла їм про інцидент.
“За адресою виїжджали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. На вулиці біля під’їзду правоохоронці виявили жінку з немовлям. Жінка пояснила, що співмешканець зачинився у квартирі та не відчиняє їй двері”, – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці вчинили так: відвезли матір із дитиною до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.
Як інформувала МГ “Об’єктив”, 80-річна жінка у Харкові в ніч проти 10 квітня також опинилася на вулиці. Її вигнав із дому рідний син.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнє насильство, новини Харкова, поліція Харківський області;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 20:45;