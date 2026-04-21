Харків’янку з дворічною дитиною чоловік вигнав на вулицю: що зробили копи

Суспільство 20:45   21.04.2026
Олена Нагорна
Напідпитку чоловік почав ображати 31-річну цивільну дружину та врешті вигнав із квартири разом із дворічною дитиною.

Жінка викликала правоохоронців та розповіла їм про інцидент.

“За адресою виїжджали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. На вулиці біля під’їзду правоохоронці виявили жінку з немовлям. Жінка пояснила, що співмешканець зачинився у квартирі та не відчиняє їй двері”, – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці вчинили так: відвезли матір із дитиною до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, 80-річна жінка у Харкові в ніч проти 10 квітня також опинилася на вулиці. Її вигнав із дому рідний син.

Читайте також: Звів автомийку та шиномонтаж: чоловік у Харкові захопив землю – слідство

Популярно
Небезпечні заморозки й опади: прогноз погоди в Харкові та області на 22 квітня
Небезпечні заморозки й опади: прогноз погоди в Харкові та області на 22 квітня
21.04.2026, 21:45
Харків’янку з дворічною дитиною чоловік вигнав на вулицю: що зробили копи
Харків’янку з дворічною дитиною чоловік вигнав на вулицю: що зробили копи
21.04.2026, 20:45
Терехов змінив керівника Харківського метрополітену – хто очолив підземку
Терехов змінив керівника Харківського метрополітену – хто очолив підземку
21.04.2026, 19:24
Бюрократія заважає створенню «енергоостровів»: Терехов звернувся до Кабміну
Бюрократія заважає створенню «енергоостровів»: Терехов звернувся до Кабміну
21.04.2026, 21:23
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»
21.04.2026, 19:59
Новини Харкова — головне 21 квітня: фронт, новий очільник метрополітену
Новини Харкова — головне 21 квітня: фронт, новий очільник метрополітену
21.04.2026, 22:03

Новини за темою:

11.04.2026
Харків’янин вигнав із дому 80-річну матір: що зробила поліція
19.03.2026
Сестра погрожувала малолітньому братові: до поліції звернулася мати дітей
15.03.2026
Дружину і малу доньку гамселив чоловік у Харкові
27.02.2026
У Харкові чоловік кривдив свою матір – поліція вручила йому підозру
02.02.2026
Харків’янин кривдив свою матір – йому повідомили про підозру


