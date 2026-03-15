Везли поранених: відомі імена медиків, що загинули 15 березня на Харківщині

Вранці 15 березня російський FPV-дрон ударив по машині швидкої допомоги, яка транспортувала поранених.

15 березня 2026 року близько 05:10 між селами Нова Олександрівка та Червона хвиля Куп’янського району російський дрон вдарив по автомобілі ЕМД, повідомили в КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

«У цей момент бригада екстреної медичної допомоги №300 перевозила поранених. Внаслідок цієї атаки загинули наші колеги, наші медики, люди, які щодня рятували життя інших:

Лікар — Колесник Дмитро Андрійович

Екстрений медичний технік — Журавльов Олег Вікторович

Поранення отримав парамедик Дудулад Олександр Петрович, йому надають усю необхідну допомогу», – розповіли в КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Раніше стало відомо , що лікарю Дмитру Колеснику було 27 років, загиблому медтехніку Олегу Журавльову – 56 років. Пораненому парамедику – 54 роки.