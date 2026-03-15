Новини Харкова – головне за 15 березня: загинули медики швидкої

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

11:00

Як минула доба на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ,повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти три рази штурмували села Курилівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля населених пунктів Дробишево, Ставки та Лиман.

10:00

Через удар росіян загинули двоє медиків, один поранений

Вранці 15 березня росіяни поцілили FPV-дроном автомобіль швидкої медичної допомоги у селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп’янського району, повідомляє Нацполіція. Внаслідок російського удару несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медик має численні поранення та трамви. Потерпілого госпіталізували.

Двоє загиблих та двоє поранених за добу на Харківщині

Минулої доби росіяни атакували 21 населений пункт Харківщини, повідомляє ХОВА.

Поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі вони працівники бригади екстреної медичної допомоги; у Куп’янську постраждала 63-річна жінка.