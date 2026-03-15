Новости Харькова — главное за 15 марта: погибли медики скорой
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
Из-за удара россиян погибли двое медиков, один ранен
Утром 15 марта россияне ударили FPV-дроном автомобиль скорой медицинской помощи в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района, сообщает Нацполиция. В результате российского удара несовместимые с жизнью ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. У еще одного 53-летнего медика многочисленные ранения и трамвы. Пострадавшего госпитализировали.
Двое погибших и двое раненых за сутки на Харьковщине
За прошедшие сутки россияне атаковали 21 населенный пункт на Харьковщине, сообщает ХОВА.
Возел села Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина — все они работники бригады экстренной медицинской помощи; в Купянске пострадала 63-летняя женщина.
- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 09:52;