Из-за удара россиян погибли двое медиков, один ранен

Утром 15 марта россияне ударили FPV-дроном автомобиль скорой медицинской помощи в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района, сообщает Нацполиция. В результате российского удара несовместимые с жизнью ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. У еще одного 53-летнего медика многочисленные ранения и трамвы. Пострадавшего госпитализировали.

Двое погибших и двое раненых за сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне атаковали 21 населенный пункт на Харьковщине, сообщает ХОВА.

Возел села Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина — все они работники бригады экстренной медицинской помощи; в Купянске пострадала 63-летняя женщина.