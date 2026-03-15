Новости Харькова — главное за 15 марта: погибли медики скорой

Общество 09:52   15.03.2026
Оксана Якушко
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Из-за удара россиян погибли двое медиков, один ранен

Утром 15 марта россияне ударили FPV-дроном автомобиль скорой медицинской помощи в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района, сообщает Нацполиция. В результате российского удара несовместимые с жизнью ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. У еще одного 53-летнего медика многочисленные ранения и трамвы. Пострадавшего госпитализировали.

Двое погибших и двое раненых за сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне атаковали 21 населенный пункт на Харьковщине, сообщает ХОВА.

Возел села Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина — все они работники бригады экстренной медицинской помощи; в Купянске пострадала 63-летняя женщина.

Читайте также: Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
15.03.2026, 06:00
Россияне сегодня атаковали Киевский район, на месте «прилета» – пожар
Россияне сегодня атаковали Киевский район, на месте «прилета» – пожар
14.03.2026, 19:32
Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине
Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине
15.03.2026, 08:54
Затишья нет: наступление на Харьковщине идет в воздухе БпЛА – обзор фронта
Затишья нет: наступление на Харьковщине идет в воздухе БпЛА – обзор фронта
14.03.2026, 19:05
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
14.03.2026, 19:36
Двое медиков скорой помощи погибли из-за удара дрона в Харьковской области
Двое медиков скорой помощи погибли из-за удара дрона в Харьковской области
15.03.2026, 09:34

Новости по теме:

14.03.2026
Дергачевщина без света, пропал ребенок, удар по поезду – итоги 14 марта
14.03.2026
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
13.03.2026
Трагедия и спасение детей в Харькове, удар рядом с автобусом — итоги 13 марта
13.03.2026
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, “прилет” возле автобуса
12.03.2026
Охота на спасателей, дронная опасность в Золочеве — итоги 12 марта


  • • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 09:52;

