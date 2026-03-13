Live

До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини

Суспільство 12:38   13.03.2026
Вікторія Яковенко
До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини Фото: ДПСУ

Троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років хотіли дістатися до Молдови через Дністер на надувних матрацах, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Як з’ясувалося, до своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер. Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Проте, нічна річка, прохолодна погода та течія – не найкращі союзники для подібних експериментів, тож ризикували чоловіки не лише відповідальністю перед законом, а й власним здоров’ям і життям”, – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники Могилів-Подільського загону відреагували на підозрілу активність на воді. Військовослужбовці вийшли на катері та затримали «мандрівників» безпосередньо під час їхнього запливу.

Чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності, додали у ДПСУ.

Нагадаємо, новий рівень послуг для ухилянтів у Харкові пропонував ділок із Львівської області. За даними обласної прокуратури, він передбачив різні способи виїзду з України: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності чи переправлення через кордон з пересадкою між машиною та автобусом – без виходу на контроль. При цьому обіцяв і таку процедуру провести за документами легально.

Читайте також: У Харкові затримали ексспівробітника ТЦК: вважають, що допомагав ухилянтам

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини
До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини
13.03.2026, 12:38
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
12.03.2026, 14:14
“Іскандер” вдарив поруч із автобусом на Харківщині: загиблі та постраждалі
“Іскандер” вдарив поруч із автобусом на Харківщині: загиблі та постраждалі
13.03.2026, 12:54
У Богодухівському районі чоловік провалився під кригу і потонув
У Богодухівському районі чоловік провалився під кригу і потонув
13.03.2026, 11:30
Новини Харкова — головне 13 березня: трагедія на льоду, “приліт” біля автобуса
Новини Харкова — головне 13 березня: трагедія на льоду, “приліт” біля автобуса
13.03.2026, 12:57
Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку
Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку
12.03.2026, 12:27

Новини за темою:

11.03.2026
Небезпечна зона до 40 км: ДПСУ посилює оборону у прикордонні Харківщини 📹
11.03.2026
Йшли за дроном з гучномовцем: на Харківщині окупанти здалися в полон (відео)
07.03.2026
Евакуювалися і залишили клітку відкритою: шиншилу врятували на Харківщині
26.02.2026
«Сподіваємося, руху в бік Харкова не буде». Що очікують після зими у ДПСУ
26.12.2025
«Ворог несе великі втрати» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 12:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років хотіли дістатися до Молдови через Дністер на надувних матрацах, повідомили у Державній прикордонній службі України.".