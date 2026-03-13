До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини

Троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років хотіли дістатися до Молдови через Дністер на надувних матрацах, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Як з’ясувалося, до своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер. Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Проте, нічна річка, прохолодна погода та течія – не найкращі союзники для подібних експериментів, тож ризикували чоловіки не лише відповідальністю перед законом, а й власним здоров’ям і життям”, – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники Могилів-Подільського загону відреагували на підозрілу активність на воді. Військовослужбовці вийшли на катері та затримали «мандрівників» безпосередньо під час їхнього запливу.

Чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності, додали у ДПСУ.

<br />

Нагадаємо, новий рівень послуг для ухилянтів у Харкові пропонував ділок із Львівської області. За даними обласної прокуратури, він передбачив різні способи виїзду з України: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності чи переправлення через кордон з пересадкою між машиною та автобусом – без виходу на контроль. При цьому обіцяв і таку процедуру провести за документами легально.