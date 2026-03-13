До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини
Троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років хотіли дістатися до Молдови через Дністер на надувних матрацах, повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Як з’ясувалося, до своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер. Для цього чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Проте, нічна річка, прохолодна погода та течія – не найкращі союзники для подібних експериментів, тож ризикували чоловіки не лише відповідальністю перед законом, а й власним здоров’ям і життям”, – зазначили у ДПСУ.
Прикордонники Могилів-Подільського загону відреагували на підозрілу активність на воді. Військовослужбовці вийшли на катері та затримали «мандрівників» безпосередньо під час їхнього запливу.
Чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності, додали у ДПСУ.
Нагадаємо, новий рівень послуг для ухилянтів у Харкові пропонував ділок із Львівської області. За даними обласної прокуратури, він передбачив різні способи виїзду з України: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності чи переправлення через кордон з пересадкою між машиною та автобусом – без виходу на контроль. При цьому обіцяв і таку процедуру провести за документами легально.
Читайте також: У Харкові затримали ексспівробітника ТЦК: вважають, що допомагав ухилянтам
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, молдова, погранці, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «До Молдови на матраці: прикордонники затримали “мандрівника” з Харківщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 12:38;