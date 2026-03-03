У Харкові затримали ексспівробітника ТЦК: вважають, що допомагав ухилянтам

Колишній співробітник центру комплектування, за версією слідства, обіцяв охочим покинути Україну, “розв’язати питання” з прикордонниками та забезпечити виїзд до Молдови. Гроші за свої послуги просив передавати через бар ресторану в Харкові.

Вартість “послуги” становила 14 тисяч доларів США, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“За даними слідства, у січні 2026 року колишній співробітник одного з районних ТЦК у Харківській області запропонував знайомому допомогу у виїзді за кордон. Водночас запевняв, що у разі відсутності інвалідності та неоформленого опікунства за кордон можна виїхати лише за його допомогою — поза межами встановлених законних пунктів пропуску. Під час особистої зустрічі ділок повідомив “клієнту”, що вартість “послуги” складатиме 14 тис. доларів США, і проінструктував його щодо деталей маршруту та етапів оплати“, – інформують прокурори.

Проплативши аванс – $4000 – ухилянт повинен був виїхати поїздом до Одеси – там деякий час пожити в готелі, заплативши “стороні, що зустрічає”, ще $5000. Після цього вже передбачався трансфер у Молдову. При цьому ймовірний організатор схеми “гарантував”, що проблем з прикордонниками не буде.

Передбачливий колишній співробітник ТЦК навіть розробив непросту схему отримання своєї винагороди – не з рук до рук.

“У лютому організатор домовився з персоналом ресторану на вул. Клочківській у Харкові про те, що для нього залишать пакунок, і наказав “клієнту” передати попередньо узгоджений аванс у розмірі 4 тис. доларів США офіціантці на барі”, – зазначили у прокуратурі.

Однак ця хитрість не допомогла – фігуранта затримали, коли він забирав свій аванс із бару. Йому повідомили про підозру одразу за кількома статтями КК та відправили до СІЗО. Інших можливих учасників схеми ще шукають.

Нагадаємо, новий рівень послуг для ухилянтів у Харкові пропонував ділок із Львівської області. За даними обласної прокуратури, він передбачив різні способи виїзду з України: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності чи переправлення через кордон з пересадкою між машиною та автобусом – без виходу на контроль. При цьому обіцяв і таку процедуру провести за документами легально.