В Харькове задержали экс-сотрудника ТЦК: считают, что помогал уклонистам

Общество 18:17   03.03.2026
Оксана Горун
В Харькове задержали экс-сотрудника ТЦК: считают, что помогал уклонистам

Бывший сотрудник центра комплектования, по версии следствия, обещал желающим покинуть Украину, «порешать вопросы» с пограничниками и обеспечить выезд в Молдову. Деньги за свои услуги просил передавать через бар ресторана в Харькове.

 Стоимость «услуги» была 14 тысяч долларов США, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, в январе 2026 года бывший сотрудник одного из районных ТЦК в Харьковской области предложил знакомому помощь в выезде за границу. В то же время уверял, что в случае отсутствия инвалидности и неоформленного попечительства за границу можно выехать только с его помощью — за пределами установленных законных пунктов пропуска. Во время личной встречи делец сообщил «клиенту», что стоимость «услуги» будет составлять 14 тыс. долларов США, и проинструктировал его относительно деталей маршрута и этапов оплаты», — информируют прокуроры.

Проплатив аванс — $4000 — уклонист должен был выехать на поезде в Одессу — там некоторое время пожить в гостинице, заплатив встречающей стороне» еще  $5000. После этого уже предполагался трансфер  Молдову. При этом предполагаемый организатор схемы «гарантировал», что проблем с пограничниками не будет.

Предусмотрительный бывший сотрудник ТЦК даже разработал непростую схему получения своего вознаграждения — не из рук в руки.

Читайте также: Уклониста, наехавшего на полицейскую в Харькове, будут судить

«В феврале организатор договорился с персоналом ресторана по ул. Клочковской в ​​Харькове о том, что для него оставят сверток, и приказал «клиенту» передать предварительно согласованный аванс в размере 4 тыс. долларов США официантке на баре», — отметили в прокуратуре.

Однако эта хитрость не помогла — фигуранта задержали, когда он забирал свой аванс с бара. Ему собщили о подозрении сразу по нескольким статьям УК и отправли в СИЗО. Других вероятных участников схемы еще вычисляют.

Напомним, новый уровень услуг для уклонистов в Харькове предлагал делец из Львовской области. По данным областной прокуратуры, он предусмотрел разные способы выезда из Украины: оформление фиктивного трудоустройства, инвалидности или переправку через границу с пересадкой между машиной и автобусом – без выхода на контроль. При этом обещал и подобную процедуру провести по документам легально.

Автор: Оксана Горун
