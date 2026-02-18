Live

Уклониста, наехавшего на полицейскую в Харькове, будут судить

Происшествия 17:55   18.02.2026
Оксана Якушко
Уклониста, наехавшего на полицейскую в Харькове, будут судить

49-летний уклонист, совершивший наезд на копа во время исполнения нею служебных обязанностей, заключен под стражу без права внесения залога, сообщает Нацполиция.

Такое решение принял Новобаварский райсуд Харькова.

Инцидент произошел 16 февраля во время совместных мер военнослужащих ТЦК и работников патрульной полиции в Харьковской области. В ходе проверки документов установили, что водитель находился в розыске и его нужно доставить в ТЦК. Но уклонист решил сбежать: дал по газам и наехал на полицейскую.

Правонарушитель задержан. Следователи сообщили ему о подозрении. Теперь подозреваемый под стражей ожидает суда.

Читайте также: 17-летняя девушка готовила теракт в Харькове, ее задержали – прокуратура

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
18.02.2026, 16:45
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
18.02.2026, 09:29
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
17.02.2026, 20:46
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уклониста, наехавшего на полицейскую в Харькове, будут судить», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний уклонист, совершивший наезд на копа во время исполнения нею служебных обязанностей, заключен под стражу без права внесения залога, сообщает Нацполиция.".