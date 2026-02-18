Уклониста, наехавшего на полицейскую в Харькове, будут судить
49-летний уклонист, совершивший наезд на копа во время исполнения нею служебных обязанностей, заключен под стражу без права внесения залога, сообщает Нацполиция.
Такое решение принял Новобаварский райсуд Харькова.
Инцидент произошел 16 февраля во время совместных мер военнослужащих ТЦК и работников патрульной полиции в Харьковской области. В ходе проверки документов установили, что водитель находился в розыске и его нужно доставить в ТЦК. Но уклонист решил сбежать: дал по газам и наехал на полицейскую.
Правонарушитель задержан. Следователи сообщили ему о подозрении. Теперь подозреваемый под стражей ожидает суда.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: наезд на полицейскую, уклонист, Харьков;
