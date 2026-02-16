Live

В Харькове водитель в розыске хотел сбежать и сбил копа, его поймали – НПУ 📹

Общество 13:43   16.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове водитель в розыске хотел сбежать и сбил копа, его поймали – НПУ 📹 Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, находится в розыске ТЦК и наехал на полицейский.

«16 февраля группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП осуществляла работу совместно с работниками Управления патрульной полиции в Харьковской области. В ходе проверки документов установлено, что водитель находится в розыске и подлежит доставлению в ТЦК и СП на основании их обращения», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

мужчина сбил копа в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Однако, несмотря на требование оставаться на месте, водитель начал убегать от группы оповещения. Когда его пытались остановить, он сбил полицейскую и продолжил движение, добавили правоохранители.

«Впоследствии на одной из улиц города Харькова в результате оперативных и слаженных действий полицейские догнали транспортное средство и задержали правонарушителя. Мужчина доставлен в территориальное подразделение полиции для проведения первоочередных следственных действий», — отметили правоохранители.

Решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с УКУ.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
