У Харкові водій у розшуку хотів втекти і збив поліцейську, його піймали – НПУ
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, перебуває у розшуку ТЦК та наїхав на поліцейську.
«16 лютого група оповіщення зі складу військовослужбовців ТЦК та СП здійснювала роботу спільно з працівниками Управління патрульної поліції в Харківській області. У ході перевірки документів встановлено, що водій перебуває в розшуку та підлягає доставленню до ТЦК та СП на підставі їх звернення», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Однак, попри вимогу залишатися на місці, водій почав тікати від групи оповіщення. Коли його намагалися зупинити, він збив поліцейську та продовжив рух, додали правоохоронці.
«Згодом на одній із вулиць міста Харкова в результаті оперативних та злагоджених дій поліцейські наздогнали транспортний засіб і затримали правопорушника. Чоловіка доставлено до територіального підрозділу поліції для проведення першочергових слідчих дій», – зазначили правоохоронці.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до ККУ
Відео: ГУНП в Харківській області
