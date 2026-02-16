Live

У Харкові співмешканці нетипово провели День закоханих: що сталося

Події 11:20   16.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові співмешканці нетипово провели День закоханих: що сталося

Як розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області, 14 лютого, у День закоханих, між співмешканцями виник конфлікт. Події розгорталися в Немишлянському районі Харкова. 

У ході сварки 48-річний чоловік ударив 39-річну жінку ножем у шию. Після чого постраждалу госпіталізували.

«Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 КПК України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне», – додали правоохоронці.

Чоловікові вже вручили підозру. Тепер йому загрожує 15 років ув’язнення.

Читайте також: «Долітає мотлох»: Синєгубов про встановлення антидронових сіток навколо Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
16.02.2026, 20:19
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
16.02.2026, 17:30
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
16.02.2026, 16:43
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
16.02.2026, 16:15
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
16.02.2026, 17:49
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
16.02.2026, 15:24

Новини за темою:

13.02.2026
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
03.02.2026
Міг убити брата-близнюка: копи знайшли на балконі у підозрюваного частини тіла
30.01.2026
Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом
24.01.2026
Сьогодні 24 січня 2026: яке свято та день в історії
19.01.2026
Вбивство на Харківщині: жінка кинулася з ножем на знайомого – поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові співмешканці нетипово провели День закоханих: що сталося», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2026 в 11:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області, 14 лютого, у День закоханих, між співмешканцями виник конфлікт. Події розгорталися в Немишлянському районі Харкова. ".