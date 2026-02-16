У Харкові співмешканці нетипово провели День закоханих: що сталося

Як розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області, 14 лютого, у День закоханих, між співмешканцями виник конфлікт. Події розгорталися в Немишлянському районі Харкова.

У ході сварки 48-річний чоловік ударив 39-річну жінку ножем у шию. Після чого постраждалу госпіталізували.

«Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 КПК України. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне», – додали правоохоронці.

Чоловікові вже вручили підозру. Тепер йому загрожує 15 років ув’язнення.