В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 февраля, в День влюблённых, между сожителями возник конфликт. События разворачивались в Немышлянском районе Харькова.

В ходе ссоры 48-летний мужчину ударил 39-летнюю женщину ножом в шею. После чего пострадавшую госпитализировали.

«Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — добавили правоохранители.

Мужчине уже вручили подозрение. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.