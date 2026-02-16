Live

В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло

Происшествия 11:20   16.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 февраля, в День влюблённых, между сожителями возник конфликт. События разворачивались в Немышлянском районе Харькова. 

В ходе ссоры 48-летний мужчину ударил 39-летнюю женщину ножом в шею. После чего пострадавшую госпитализировали.

«Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — добавили правоохранители.

Мужчине уже вручили подозрение. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
