В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 февраля, в День влюблённых, между сожителями возник конфликт. События разворачивались в Немышлянском районе Харькова.
В ходе ссоры 48-летний мужчину ударил 39-летнюю женщину ножом в шею. После чего пострадавшую госпитализировали.
«Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — добавили правоохранители.
Мужчине уже вручили подозрение. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.
Читайте также: «Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 11:20;