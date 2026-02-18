Ухилянта, що наїхав на поліціянтку в Харкові, судитимуть
49-річного ухилянта, що скоїв наїзд на копа під час виконання нею службових обов’язків, ув’язнений без права внесення застави, повідомляє Нацполіція.
Таке рішення ухвалив Новобаварський райсуд Харкова.
Інцидент стався 16 лютого під час спільних заходів військовослужбовців ТЦК та працівників патрульної поліції в Харківській області. Під час перевірки документів встановили, що водій перебував у розшуку та його треба було доставити до ТЦК. Але ухилянт вирішив втекти: дав по газам і наїхав на поліціянтку.
Правопорушника затримали. Слідчі повідомили йому про підозру. Тепер підозрюваний під вартою чекатиме суду.
