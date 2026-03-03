До Польщі за $25 тисяч: у Харкові впіймали ділка, що заробляв на ухилянтах

Багатодітного мешканця Львівщини затримали за організацію втечі від мобілізації, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці затримали мешканця Львівської області, що «бізнес» із незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

У листопаді 2025 року поблизу українсько-польського пункту пропуску чоловік познайомився з харків’янкою і запевнив, що може організувати вільний виїзд з України ухилянтам. Він пропонував різні способи незаконного перетину кордону: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності або переправлення через міжнародні пункти пропуску з пересадкою між машиною та автобусом без виходу на контроль. Вартість такого «трансферу» ділок оцінив у 25 тисяч доларів США.

Жінка надіслала зловмиснику документи свого племінника, що потребував допомоги у виїзді.

Організатор визначив орієнтовний строк виконання — два тижні. У лютому він відвідав Харків і під час особистої зустрічі з «клієнтом» повідомив деталі схеми.

Після передачі грошей «замовника» мали відвезти на Львівщину, де протягом двох тижнів він проживав би в орендованій квартирі. Перед проходженням прикордонного контролю чоловік мав непомітно пересісти з легкової автівки у мікроавтобус і залишатися всередині. У цей час ділок мав забезпечити проставлення у паспорті відміток про перетин кордону Польщі без присутності «клієнта».

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України у Харкові під час отримання від «замовника» обумовленої суми коштів.

Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіка тримають під вартою.

Під час слідства встановили, що протягом 2020 – 2026 року чоловік перетнув український кордон майже пів тисячі разів. Для цього він мав законну підставу — наявність трьох неповнолітніх дітей.

І саме на прикордонному пропускному пункті підозрюваний підшукував собі «клієнтів». Правоохоронці перевірятимуть цю інформацію та можливу причетність чоловіка до вчинення подібних злочинів. Слідство триває.