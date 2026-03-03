В Польшу за $25 тысяч: в Харькове поймали дельца, зарабатывавшего на уклонистах

Многодетного жителя Львовщины задержали за организацию побега от мобилизации, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Правоохранители задержали жителя Львовской области, организовавшего «бизнес» по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу.

В ноябре 2025 года вблизи украино-польского пункта пропуска мужчина познакомился с харьковчанкой и заверил, что может организовать свободный выезд из Украины. Он предлагал разные способы: оформление фиктивного трудоустройства, инвалидности или переправку через международные пункты пропуска с пересадкой между машиной и автобусом без выхода на контроль. Стоимость такого «трансфера» делец оценил в 25 тысяч долларов США.

Женщина направила злоумышленнику документы своего племянника.

Организатор определил ориентировочный срок выполнения – две недели. В феврале он посетил Харьков и во время личной встречи с «клиентом» сообщил детали схемы.

После передачи денег заказчика должны были отвезти на Львовщину, где в течение двух недель он проживал бы в арендованной квартире. Перед прохождением пограничного контроля мужчина должен был незаметно пересесть из легковой машины в микроавтобус и оставаться внутри. В это время делец должен был обеспечить проставление в паспорте отметки о пересечении границы Польши без присутствия «клиента».

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины в Харькове при получении от заказчика оговоренной суммы.

Ему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Мужчину держат под стражей.

В ходе следствия установили, что в течение 2020-2026 года мужчина пересек украинскую границу почти пол тысячи раз. Для этого у него было законное основание — наличие трех несовершеннолетних детей.

Именно на пограничном пропускном пункте подозреваемый подыскивал себе «клиентов». Правоохранители будут проверять эту информацию и возможную причастность мужчины к совершению подобных преступлений. Следствие продолжается.