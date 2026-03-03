Live

«Авто для военных»: на Харьковщине разыскивают организаторов схемы

Происшествия 10:50   03.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Авто для военных»: на Харьковщине разыскивают организаторов схемы

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на одном из популярных онлайн-площадок по продаже товаров, мошенники размещали объявления по перегону авто из-за границы. Именно ими заинтересовался военный ВСУ. 

После того как потерпевший выбрал авто, мошенники заверили, что доставит транспорт в течение нескольких дней. Они также отправили военнослужащему документы, подтверждающие личность. После чего боец перевел злоумышленникам деньги.

«В дальнейшем события развивались по классической мошеннической схеме: после получения средств посредник начал сообщать о новых, ранее не озвученных расходах. Общая сумма ущерба составила 110 тысяч гривен. Осознав, что стал жертвой мошенничества, военнослужащий обратился в полицию», – объяснили копы.

Полицейские уже открыли уголовное производство и разыскивают вероятных мошенников.

«Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными, не совершать денежные переводы незнакомым лицам, проверять информацию о продавцах и пользоваться только проверенными сервисами. Особенно внимательными следует быть в случаях, когда речь идет о «выгодных» предложениях по приобретению автомобилей или помощи военным», – добавили в полиции.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
