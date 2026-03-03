“Авто для військових”: на Харківщині розшукують організаторів схеми

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на одному з популярних онлайн-майданчиків із продажу товарів, шахраї розміщували оголошення з перегону авто з-за кордону. Саме ними зацікавився військовий ЗСУ.

Після того як потерпілий вибрав авто, шахраї запевнили, що доставлять транспорт протягом кількох днів. Вони також надіслали військовослужбовцю документи, що нібито підтверджують їхні особи. У результаті боєць таки переказав зловмисникам гроші.

“Надалі події розвивалися за класичною шахрайською схемою: після отримання коштів «посередник» почав повідомляти про нові, раніше не озвучені витрати. Загальна сума збитків сягнула 110 тисяч гривень. Усвідомивши, що став жертвою шахрайства, військовослужбовець звернувся до поліції”, – пояснили копи.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження та розшукують ймовірних шахраїв.

“Правоохоронці закликають громадян бути обачними, не здійснювати грошові перекази незнайомим особам, перевіряти інформацію про продавців та користуватися лише перевіреними сервісами. Особливо уважними слід бути у випадках, коли йдеться про «вигідні» пропозиції щодо придбання автомобілів або допомоги військовим”, – додали в поліції.