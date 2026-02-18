17-річна дівчина готувала теракт у Харкові, її затримали – прокуратура
У Харкові затримали неповнолітню, яка, за даними слідства, готувала теракти за завданням РФ.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 17-річна фігурантка встановила через месенджер контакт із представником держави-агресорки та отримала від нього інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних матеріалів та хімічних компонентів. Крім того, їй доручили забрати готовий СВП зі схрону.
«Вибуховий пристрій мав бути зроблений на основі аміачної селітри та начинений відром цвяхів для збільшення радіусу ураження. Дівчина мала стати безпосереднім виконавцем злочинного плану спецслужб рф, спрямованого на терор та залякування мирного населення», – додали правоохоронці.
Встановлено, що на фінальному етапі куратор з РФ наказав забрати іншу вибухівку, залишену у громадському місці, та підготувати її до застосування.
Однак реалізувати задум не вдалося — дівчину затримали, коли вона їхала у таксі із вибухівкою, зазначили у прокуратурі.
Їй повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Дівчині вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, раніше правоохоронці передали до суду справу 62-річного чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту в харківському парку. За даними Харківської обласної прокуратури, житель селища Високий добровільно встановив контакт із представником спецслужби РФ та виконував його інструкції. У вересні 2025 року, встановило слідство, фігурант забрав зі схованки ручну осколкову гранату Ф-1 із підривачем типу УЗРГМ. Надалі він підшукав місце для вчинення терористичного акту — парк «Карпівський сад».
