Пішла з дому 10 днів тому: на Харківщині шукають неповнолітню
Поліція Богодухівського району на Харківщині оголосила в розшук 16-річну Ганну Мельник із села Мурафа.
У селі Ганна мешкає з бабусею.
“Вранці 18 липня дитина пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Прикмети зниклої: худорлявої статури, зріст 160 см, чорне довге волосся, карі очі.
Ганна була одягнена в блакитні джинси та футболку.
Усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, просять звернутися за телефонами: 102, (068) 802 74 91, (098) 613 43 54 або повідомити поліцію будь-яким зручним способом.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 13:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Богодухівського району на Харківщині оголосила в розшук 16-річну Ганну Мельник із села Мурафа".