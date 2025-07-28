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Пішла з дому 10 днів тому: на Харківщині шукають неповнолітню

Події 13:56   28.07.2025
Оксана Горун
Пішла з дому 10 днів тому: на Харківщині шукають неповнолітню

Поліція Богодухівського району на Харківщині оголосила в розшук 16-річну Ганну Мельник із села Мурафа.

У селі Ганна мешкає з бабусею.

“Вранці 18 липня дитина пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети зниклої: худорлявої статури, зріст 160 см, чорне довге волосся, карі очі.

Ганна була одягнена в блакитні джинси та футболку.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, просять звернутися за телефонами: 102, (068) 802 74 91, (098) 613 43 54 або повідомити поліцію будь-яким зручним способом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 13:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Богодухівського району на Харківщині оголосила в розшук 16-річну Ганну Мельник із села Мурафа".