Пішла з дому 10 днів тому: на Харківщині шукають неповнолітню

Поліція Богодухівського району на Харківщині оголосила в розшук 16-річну Ганну Мельник із села Мурафа.

У селі Ганна мешкає з бабусею.

“Вранці 18 липня дитина пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети зниклої: худорлявої статури, зріст 160 см, чорне довге волосся, карі очі.

Ганна була одягнена в блакитні джинси та футболку.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, просять звернутися за телефонами: 102, (068) 802 74 91, (098) 613 43 54 або повідомити поліцію будь-яким зручним способом.