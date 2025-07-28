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Ушла из дома 10 дней назад: на Харьковщине ищут несовершеннолетнюю

Происшествия 13:56   28.07.2025
Оксана Горун
Ушла из дома 10 дней назад: на Харьковщине ищут несовершеннолетнюю

Полиция Богодуховского района на Харьковщине объявила в розыск 16-летнюю Анну Мельник из села Мурафа.

В селе Анна живет с бабушкой.

«Утром 18 июля ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 160 см, черные длинные волосы, карие глаза.

Анна была одета в голубые джинсы и футболку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться по телефонам: 102, (068) 802 74 91, (098) 613 43 54 или сообщить в полицию любым удобным способом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 13:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Богодуховского района на Харьковщине объявила в розыск 16-летнюю Анну Мельник из села Мурафа".