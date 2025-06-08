Ушла из дома на Харьковщине – оказалась на Черниговщине. Копы нашли ребенка
Полицейские нашли и вернули домой в Златополь пропавшую 15-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.
15-летняя девочка 4 июня около 11:00 ушла из дома в Златополе и не вернулась, рассказала полиции ее мать.
Ориентировку по розыску ребенка прислали во все подразделениям полиции. Выяснилось, что девочка находилась в одном из сел Черниговской области. 7 июня сотрудники ювенальной превенции привезли девочку домой и передали родителям.
Правоохранителям девочка призналась, что решила поехать к знакомым из-за ссоры с матерью.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: златополь, Нацполиция, ушла из дома, Черниговщина;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 12:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские нашли и вернули домой в Златополь пропавшую 15-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.".