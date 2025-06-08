Ушла из дома на Харьковщине – оказалась на Черниговщине. Копы нашли ребенка

Полицейские нашли и вернули домой в Златополь пропавшую 15-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.

15-летняя девочка 4 июня около 11:00 ушла из дома в Златополе и не вернулась, рассказала полиции ее мать.

Ориентировку по розыску ребенка прислали во все подразделениям полиции. Выяснилось, что девочка находилась в одном из сел Черниговской области. 7 июня сотрудники ювенальной превенции привезли девочку домой и передали родителям.

Правоохранителям девочка призналась, что решила поехать к знакомым из-за ссоры с матерью.

Читайте также: Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова