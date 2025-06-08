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Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова

Общество 11:39   08.06.2025
Оксана Якушко
Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова Фото: Anton Petrus

Сохраняя мобильную связь во время воздушных атак, Украина дает две стойкие интернет-сети россиянам, объяснил волонтер Роман Доник.

После массированного удара российских БпЛА по Харькову Роман Доник предложил отключать мобильную связь полов воздушных атак. Иначе работа российских БпЛА станет с каждым днем ​​все более эффективной.

«Мы пытаемся с одной стороны средствами РЭБ задавить любую навигацию, а с другой даем две устойчивые интернет сети для использования в этих же целях. Сейчас все БпЛА дальнего действия оснащают модулями, которые хватаются за любой спутник любой системы навигации. И эта задача постоянно усложняется. Россияне не просто так глушат связь во время наших атак. Это все работает только в комплексе», – пояснил Доник.

По его словам, украинские военные давно предлагают ввести это ограничение.

«Но лоббисты «комфорта простых людей» и рейтингов у власти упорствуют. Просто пора уже определиться, что важнее. По привычке, на всех стульях сразу усидеть не получится. Перекрытие воздушного пространства средствами РЭБ недостаточно эффективно при работающих мобильных сетях», – отметил волонтер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 11:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сохраняя мобильную связь во время воздушных атак, Украина дает две стойкие интернет-сети россиянам, объяснил волонтер Роман Доник.".