Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова
Сохраняя мобильную связь во время воздушных атак, Украина дает две стойкие интернет-сети россиянам, объяснил волонтер Роман Доник.
После массированного удара российских БпЛА по Харькову Роман Доник предложил отключать мобильную связь полов воздушных атак. Иначе работа российских БпЛА станет с каждым днем все более эффективной.
«Мы пытаемся с одной стороны средствами РЭБ задавить любую навигацию, а с другой даем две устойчивые интернет сети для использования в этих же целях. Сейчас все БпЛА дальнего действия оснащают модулями, которые хватаются за любой спутник любой системы навигации. И эта задача постоянно усложняется. Россияне не просто так глушат связь во время наших атак. Это все работает только в комплексе», – пояснил Доник.
По его словам, украинские военные давно предлагают ввести это ограничение.
«Но лоббисты «комфорта простых людей» и рейтингов у власти упорствуют. Просто пора уже определиться, что важнее. По привычке, на всех стульях сразу усидеть не получится. Перекрытие воздушного пространства средствами РЭБ недостаточно эффективно при работающих мобильных сетях», – отметил волонтер.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, волонтер, мобильная связь, Роман Доник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 11:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сохраняя мобильную связь во время воздушных атак, Украина дает две стойкие интернет-сети россиянам, объяснил волонтер Роман Доник.".