Сохраняя мобильную связь во время воздушных атак, Украина дает две стойкие интернет-сети россиянам, объяснил волонтер Роман Доник.

После массированного удара российских БпЛА по Харькову Роман Доник предложил отключать мобильную связь полов воздушных атак. Иначе работа российских БпЛА станет с каждым днем ​​все более эффективной.

«Мы пытаемся с одной стороны средствами РЭБ задавить любую навигацию, а с другой даем две устойчивые интернет сети для использования в этих же целях. Сейчас все БпЛА дальнего действия оснащают модулями, которые хватаются за любой спутник любой системы навигации. И эта задача постоянно усложняется. Россияне не просто так глушат связь во время наших атак. Это все работает только в комплексе», – пояснил Доник.

По его словам, украинские военные давно предлагают ввести это ограничение.

«Но лоббисты «комфорта простых людей» и рейтингов у власти упорствуют. Просто пора уже определиться, что важнее. По привычке, на всех стульях сразу усидеть не получится. Перекрытие воздушного пространства средствами РЭБ недостаточно эффективно при работающих мобильных сетях», – отметил волонтер.