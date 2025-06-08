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Раненый и один человек под завалами из-за ударов КАБ по Харьковщине

Происшествия 10:42   08.06.2025
Оксана Якушко
Раненый и один человек под завалами из-за ударов КАБ по Харьковщине

8 июня около 4.10 россияне ударили КАБами по Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В поселке Казачья Лопань КАБ попал в частный жилой дом. Из-под завалов получили мужчину, он получил многочисленные ранения.
Вероятно, под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательная операция усложнена из-за близкого расположения Казачьей Лопани к РФ.

В поселке Слатино в результате ударов КАБами повреждены по меньшей мере 10 домовладений. Без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня около 4.10 россияне ударили КАБами по Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".