Раненый и один человек под завалами из-за ударов КАБ по Харьковщине

8 июня около 4.10 россияне ударили КАБами по Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В поселке Казачья Лопань КАБ попал в частный жилой дом. Из-под завалов получили мужчину, он получил многочисленные ранения.

Вероятно, под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательная операция усложнена из-за близкого расположения Казачьей Лопани к РФ.

В поселке Слатино в результате ударов КАБами повреждены по меньшей мере 10 домовладений. Без пострадавших.

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