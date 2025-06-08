Раненый и один человек под завалами из-за ударов КАБ по Харьковщине
8 июня около 4.10 россияне ударили КАБами по Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В поселке Казачья Лопань КАБ попал в частный жилой дом. Из-под завалов получили мужчину, он получил многочисленные ранения.
Вероятно, под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательная операция усложнена из-за близкого расположения Казачьей Лопани к РФ.
В поселке Слатино в результате ударов КАБами повреждены по меньшей мере 10 домовладений. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, КАБ, поранені, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 10:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня около 4.10 россияне ударили КАБами по Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".